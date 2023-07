TrendThemenETF

Viele Investmentthemen egal ob neu oder alt sind heute über ETFs investierbar. Manche sind gerade total in und andere Tagen sind einfach nur enttäuschend. Dabei spielt die Bewertung kurz- bis mittelfristig so gut wie keine Rolle. Was häufig mehr zählt ist das Momentum. Genau hier setzt die Strategie an. Über mehrere Momentumsignale wird quantitativ analysiert wie das relative Momentum des Themen ETF gegenüber einem ACWI ETF ist. Es gibt jeweils 4 Abstufungen für positives wie negatives Momentum und eine für neutral. Zusätzlich wird die noch analysiert, wie gut oder schlecht sich das ETF in der Vergangenheit geschlagen hat. Investiert wird gleichgewichtet in 10 Investmentthemen. Das Ranking der Themen erfolgt im ersten Schritt nach dem Momentum Signal absteigend. Im zweiten Schritt der Kursentwicklung in der Vergangenheit, d.h. haben zwei Themen das gleiche Momentumsignal ist das besser, welche in der Vergangenheit die schlechtere Kursentwicklung hatte. Das Ranking erfolgt monatlich und dies immer kurz vor Ende eines Monats. Ein Thema fliegt aus dem Portfolio, wenn das Momentumsignal nicht mehr unter besten 3 Momentumsignalen befindet und wird durch das beste noch nicht investierte Thema ersetzt. Jeden Monat werden wieder die besten Themen gleichgewichtet. Die Auswahl erfolgt derzeit aus über 40 Themen. Sollte keine 10 Themen ein positives relatives Momentum aufweisen, so werden diese fehlende mit einem ACWI ETF ersetzt.