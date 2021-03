Handelsidee

Es wird der S&P Kensho Moonshots Index nachgebildet, wie es auch der Fond Direxion Moonshot Innovators ETF macht.

Der Fond hat in der Vergangenheit besser performt als der ARK Innovations ETF und investiert vor allem in den S&P Kensho Moonshots Index, der bisher selber nicht gehandelt werden kann.

In dem Index befinden sich hauptsächlich Firmen mit disruptiven Innovationen.

Folgende Sektoren werden investiert:

- Genetics

- Cyber Security

- Cleantech

- Virtual Reality

- Waerables

- 3D Printing

- Digital Communications

- Drones

- Internet Services and Infrastructure

- Robotics

- Autonomous Vehicles

- Distributed Ledger

- Enterprise Collarboration

- Smart Buildings

- Advanced Transport Systems

- Space (Virgin Galantic leider nicht bei wikifolio zu finden)

- Smart Grids