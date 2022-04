Handelsidee

MO-ST steht für Momentum und Stabiliät. Aktuelle Trends sowie ein gutes Risikomanagement sollen gleichermaßen in die Portfolioallokation des Wikifolios einfließen. Der Global Hedge zielt ab , das Meiste - the MOST- aus allen Marktsituationen an den globalen Börsen herauszuholen.



Dem Wikifolio liegt eine datenbasierte Entscheidungsregel zugrunde. Je nach Marktsituation, können sowohl Long- als auch Short-Positionen aufgenommen werden. Das Anlageuniversum besteht aus ETFs und Hebelzertifikate auf 5 der wichtigsten Leitindizes (S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX und EuroStoxx50). Durch eine intelligente Auswahl innerhalb dieser Werte soll sich das Wikifolio positiv vom Markt absetzen. Zudem soll durch Verwendung von Hebel überproportional an freundlichen Marktentwicklungen teilgehabt werden, während das Wikifolio in schwierigen Marktsituationen als ein Hedge, auch zur Absicherung von anderen Positionen, gesehen werden kann.



Mithilfe eines aktiven Risikomanagement sollen im MO-ST Global Hedge trotz des Einsatz von Hebel keine höhere durchschnittlichen Verluste als im breiten Markt erzielt werden. Die in diesem Wikifolio angewendeten Strategien basieren auf verschiedensten Kennzahlen (kurz-, mittel- und lanfristige Trends und Performances, Durchschnittskurse und Trendlinien, Regressionsanalysen, etc.) und wurden anhand von Daten aus der Vergangenheit backgetestet



