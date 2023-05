muf:fin (MoodyUserForecast:FINance) ist eine hochentwickelte Anwendung, die auf einem eigens implementierten Algorithmus basiert. Ihr Hauptziel besteht darin, die Stimmung aller Marktakteure anhand von Sentiment-Indikatoren zu erfassen. Das Programm konzentriert sich hauptsächlich auf den Handel mit amerikanischen Aktien und legt in der Regel eine maximale Haltedauer von zwei Wochen fest. Bei der Entscheidungsfindung werden mehrere Kriterien berücksichtigt, um eine fundierte Analyse zu gewährleisten: - Volumen - Dynamik - Volatilität - Trend - Saisonalität - Optionshandel - Insiderhandel - Earnings - Social Media Sentiment Grundsätzlich liegt der Fokus auf dem Aktienhandel, welchem eine größere Bedeutung beigemessen wird. Jedoch wird in Zeiten schwacher Marktbedingungen oder bei eindeutigen "Short"-Kandidaten auch gelegentlich der Handel mit Hebelprodukten angestrebt. Diese Vorgehensweise ermöglicht es uns, mögliche Verluste zu begrenzen, aber auch potenzielle Gewinnchancen in volatilen Märkten zu nutzen.