Multi Strategy Aktien und ETFs

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in trendstarke Aktien aus Deutschland und USA in Kombination mit ETFs auf Indizes (teils Shorts), Ressourcen und Metalle (vor allem Gold). Die Auswahl geschieht auf Basis einer erprobten Diversifizierungsstrategie in Kombination mit einem mehrstufigen Regelwerk zur Auswahl und zum Ein/Ausstieg auf Tages- und Wochenbasis mit Haltezeiten von Tagen bis mehrere Monate.



Das Regelwerk berücksichtigt sowohl makroökonomische und zyklische Faktoren als auch markttechnische Indikatoren. Es ist so konzipiert, dass es in ungünstigen Marktphasen den Investitionsgrad schnell abbaut, wobei meine Strategie bei sinkenden Kursen am Markt dank der ETF-Shorts sogar profitieren kann. mehr anzeigen