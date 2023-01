Nasdaq 100 SMA 50

Dieses wikifolio soll mittels Hebelprodukten in einen steigenden oder sinkenden NASDAQ 100 investieren. Es ist beabsichtigt, dass das wikifolio grundsätzlich in einen steigenden Index investieren soll, wenn der Kurs über dem SMA 50 liegt. Fällt der Kurs unter die Linie des SMA 50, soll hingegen auf einen fallenden Index gesetzt werden. Der Anlagehorizont soll daher in der Regel kurz- bis mittelfristig sein.