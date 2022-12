Intraday Only

Ziel dieses Wikifolios ist es die Rendite der großen Aktienindizes mit gehebelten Positionen zu steigern. Dazu wird eine Momentumstrategie genutzt die aus kurzfristigen Kursverläufen Handelssignale ableitet, welche in Summe zu erfolgreichen Ergebnissen führen soll. Es wird aktiver Handel mit Long oder Short Positionen betrieben. Die Haltedauer ist dabei durch das Tagesende beschränkt, also in jedem Fall als kurzfristig anzusehen. Im Verlauf könnte es durchaus zu größeren Verlusten kommen die nicht angemessen prämiert werden. Zur Anwendung kommen ausschließlich Derivate in Form von Hebelzertifikaten, die als Underlying die Indizes DAX oder Dow Jones Industrial Average verwenden können. Generell ist eine Investition in dieses Wikifolio riskant und sollte nur zur Diversifikation eines Portfolios in Betracht gezogen werden.