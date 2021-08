Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in globale Unternehmen, die sich durch möglichst konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum auszeichnen, welches sich auch im Kursverlauf abbilden soll. Dabei werden nur Aktien ausgewählt, welche auch im MSCI World enthalten sind. Fundamental günstig erscheinende Titel werden gekauft und möglichst lange liegen gelassen, in der Erwartung, dass sich die gute Unternehmensentwicklung auch in der Zukunft fortsetzt. Zur Absicherung können charttechnisch indizierte Verkäufe oder Reduzierungen vorgenommen werden. Der Anlageansatz ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet und soll einen kontinuierlichen Wertzuwachs ermöglichen. Die Liquiditätsquote kann in Ausnahmesituationen bis zu 50 % betragen. Zur Entscheidungsfindung werden hauptsächlich Daten über Guidants, finanzen.net sowie boerse.de herangezogen. mehr anzeigen