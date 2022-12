Das Wikifolio soll ein sehr ehrgeiziges Ziel verfolgen. Das Wikifolio soll mindestens einmal während seiner Laufzeit alle drei Risiko/Rendite Kennzahlen: "High-Performance" , "Guter Money Manager" und "Kontinuierliches Wachstum" gleichzeitig erreichen. Da diese drei Kennzahlen jeweils mit einem blauen Balken hinterlegt angezeigt werden, wurde für das Wikifolio der Name 3 x Blau (3blue) gewählt. Die Kennzahlenziele sollen hauptsächlich dadurch erreicht werden, indem die Verlustphasen möglichst klein gehalten werden. Die Anlageentscheidungen in diesem Wikifolio sollen auf Basis einer charttechnischen Analyse getroffen werden. Dabei sollen auch Trendbestimmungsindikatoren wie Gleitende-Durchschnitte zur Anwendung kommen. In diesem wikifolio sollen ausschließlich Hebelprodukte auf Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare (Forex) und Einzelaktien, gehandelt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein.