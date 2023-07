Influenza Pandemie

Dieses Wikifolio soll im Fall einer Influenzapandemie möglichst hohe Erträge erzielen. Dies ist vor allem eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko einer H5N1 "Vogelgrippe" Pandemie in den nächsten Jahren. Auch andere Influenzaviren können jederzeit eine Pandemie auslösen. Das Wikifolio enthält Aktien von Unternehmen, die Impfungen, Medikamente und Antikörper gegen Influenzaviren erforschen, produzieren und vermarkten. Naturgemäß ist das genetische Profil des Auslösers der nächsten Pandemie, einschließlich H5N1, nicht bekannt. Investiert wird daher nicht nur in bestehende pharmazeutische Lösungen zu H5N1 und anderen Influenzaviren, sondern auch in neue Entwicklungen wie universelle Influenzaantikörper und mRNA Impfungen. Die Streuung ist gering und der Totalverlust einzelner oder theoretisch aller Anlagen ist möglich. Die Auswahl der Unternehmen berücksichtigt potentielle Resistenzen, Kooperationen, Technologien, Marktkapitalisierung und öffentliche Wahrnehmung. Bei der Gewichtung werden innovative Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung bevorzugt, die im Fall einer Influenzapandemie das höchste Ertragspotential haben. Der Anlagehorizont ist ereignisbasiert. Erfolge und Rückschläge in der pharmazeutischen Entwicklung werden ebenso berücksichtigt wie das Auftreten resistenzfördernder Mutationen und epidemologische Entwicklungen. Darauf basierend soll das Wikifolio im Fall einer Influenzapandemie schrittweise liquidiert werden.