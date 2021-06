Trendfolge mit ETFs

Handelsidee

Die Handelsidee dieses Wikifolios basiert auf der Tatsache das nur eine handvoll aktiv gemanagter Aktienfonds tatsächlich den Gesamtmarkt schlägt. Daher wird sich die Research-Aktivität auf die Auswahl der richtigen Assets konzentrieren und nicht auf das Stockpicking einzelner Aktien.

Dieses Wikifolio setzt eine diversifizierte ETF Strategie um.

Investiert wird in Aktien-, Rohstoff-, und Anleihe-ETFs.

Die Möglichkeit zur Absicherung in besonderen Marktphasen via Hebelprodukte besteht - Hebelprodukte werden aber nicht zum aktiven Daytrading eingesetzt. mehr anzeigen