Future Green Energy

Handelsidee

Die Zukunft unseres Planeten und damit aller kommenden Generationen hängt stark von den weiteren klimatischen Veränderungen ab. Ohne Wachstum keinen Wohlstand, aber Wachstum um jeden Preis? Ich bin der Überzeugung, dass sich wirtschaftliches Wachstum stärker an Bedingungen des Klimaschutzes orientieren muss, um somit wirklich nachhaltig zu sein. Dafür müssen wir zum einen unser Kaufverhalten grundlegend überdenken ohne jedoch kompletten Verzicht zu üben. Zum anderen können wir diesen Wandel nur mit innovativen Technologien und Lösungen beherrschen.



Aus diesem Grund fokussiert sich dieses Wikifolio auf eine weltweite Auswahl an Unternehmen, die den Klimawandel positiv beeinflussen wollen. Dazu gehören für mich Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, Recycling, Smart Citys, Mobility, nachhaltiges Bauen und Rohstoffe.



Als Basis des Depots werden ca. 25% in breitdiversifizierte oder viel versprechende Branchen-ETF's angelegt. Eine weitere Stütze bilden zumeist dauerhafte Positionen in die größten und bekanntesten Einzelwerte. Darüber hinaus werden nach Bedarf diverse Positionen in wachstumsstarke Nebenwerte und kleinere Positionen auf Start-Up Ebene eingegangen.



Die Höhe der Cash-Position kann je nach Stimmungslage des Gesamtmarktes leichten Schwankungen unterliegen.



Bei der Auswahl der Einzelwerte sowie der Festlegung von Ein-/Ausstieg fließen sowohl Elemente aus der Fundamental- sowie Chartanalyse in die Entscheidungsfindung ein. Langfristige Positionen werden vorab gewichtet und in zwei bis drei Tranchen mit unterschiedlichen Einstiegniveaus versehen.



Jeder Trade basiert somit auf einem vielversprechendem Chance-Risiko-Verhältnis wobei ich Mechanismen wie Stop-Loss, Buy-Limit und Take-Profit als existenziell wichtig erachte. Die Dauer eines Beteiligung kann somit von Intraday bis hin zu mehreren Monaten/Jahren liegen. mehr anzeigen