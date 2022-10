PopGun Trades

Ich Trade mit diesem wikifolio PopGuns und deren Rückläufe überwiegend in Indizes, DAX, SPX und NDX. Auch PopGuns in Aktien werden gehebelt getradet. Eine PopGun ist eine Chartformation die in seitwärts oder Konsolidierungsphasen entstehen und ausbrechen. Ist eine PopGun ausgebrochen, Kehrt sie immer zu ihrem Ausbruchstrigger zurück.