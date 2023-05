Edelmetalle - Aktien und Metalle

Es gibt mehrere Gründe, warum Investitionen in Edelmetalle attraktiv sein können: 1. Werterhaltung: Edelmetalle wie Gold und Silber haben über lange Zeiträume hinweg ihren Wert behalten und haben historisch gesehen als Werterhaltungsinstrumente gedient. 2. Diversifizierung: Eine Investition in Edelmetalle kann dazu beitragen, ein Portfolio zu diversifizieren, da diese oft eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen aufweisen. 3. Sicherer Hafen: In Zeiten geopolitischer Spannungen oder finanzieller Unsicherheit werden Edelmetalle oft als sicherer Hafen angesehen und können als Schutz vor volatilen Märkten dienen. 4. Nachfrage in verschiedenen Sektoren: Edelmetalle haben eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Nachfrage nach Edelmetallen aus diesen Sektoren kann den Wert steigern und zu langfristigen Preissteigerungen führen. 5. Hohe Liquidität: Edelmetalle sind in der Regel leicht verfügbar und haben eine hohe Liquidität. In diesem Wikifolio soll in Edelmetalle investiert werden, wobei neben Minenaktien auch ETCs (Exchange Traded Commodities) berücksichtigt werden. Bei Minenaktien soll vorrangig in Aktien investiert werden, wobei auch Investitionen in andere Anlageformen wie ETFs (Exchange Traded Fund) nicht ausgeschlossen werden. Dadurch soll vorrangig die direkte Wertentwicklung der Edelmetalle abgebildet werden; zusätzlich spielen allerdings auch Kursentwicklung von Unternehmen eine Rolle, welche hauptsächlich im Bergbau, der Gewinnung oder der Produktion von Edelmetallen tätig sind. Bezüglich der Gewichtung sollen ETCs etwa 70% und Aktien etwa 30% des Portfolios ausmachen. Die einzelnen ETC-Positionen sind untereinander gleichgewichtet. Bei Aktien erfolgt die Gewichtung anhand quantitativer und qualitativer Auswertungen. Ein Rebalancing soll jährlich erfolgen. Somit hat dieses Wikifolio einen hauptsächlich passiven Indexcharakter, welcher allerdings um ein regelmäßiges aktives Rebalancing erweitert ist.