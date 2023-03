Pro Dynamic Global Options

In diesem Wikifolio werden verschiedene nationale und internationale Aktien/Derivate gehandelt. Wichtig hierbei ist vor allem, auf Überreaktionen am Markt zu reagieren. Dazu wird technische und fundamentale Analyse betrieben sowie eine Analyse der Nachrichtenlage. In einigen Fällen kann dazu das gesamte Wikifolio in ein Wertpapier/Derivat investiert werden. Die Haltedauer beträgt wenige Stunden bis mehrere Wochen.