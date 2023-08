Puts zum Aktien Absichern

1.) HANDELSIDEE : Dieses wikifolio soll in mittelfristigen Abwärtstrends netto short sein und in Aufwärtstrends vor allem Kasse halten. Dadurch können Anleger ihre Aktien-Depots in Abwärtstrends absichern, indem sie dieses etwa 4-fach gehebelte Short-Wikifolio dazukaufen. Wichtig ist außerdem zur Sicherheit ein Cash-Anteil von etwa 40 %. 2.) ANLAGEUNIVERSUM : Dieses wikifolio soll vor allem Short-Hebelzertifikate auf den DAX und Euro Stoxx 50 enthalten, sowie auf S&P 500 und Nasdaq 100. Außerdem sind geringem Anteil auch Long-Hebelzertifikate auf Gold und Bonds möglich, da diese beginnen, langfristige Kaufsignale zu entwickeln. 3.) HANDELSKRITERIEN : Diese Hebelzertifikate sollen mit einem eigenen Handelssystem mittelfristig nach Indikatorsignalen gehandelt werden. Die technischen Kaufsignale erfolgen durch Indikatoren und Charttechnik. 4.) HALTEZEIT : Die Positionen sollen kurz- oder mittelfristig im wikifolio bleiben. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG : Verwendet werden soll eine Chart-Software, die alle Arten der technischen Analyse kombiniert!