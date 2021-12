Deutsche Aktien Trendfolge

Handelsidee

Das Ziel ist, an der langfristigen Aufwärtsbewegung deutscher Spitzenwerte zu partizipieren. Mittelfristige Abwärtsbewegungen sollen durch den Einsatz von Hebelinstrumenten abgemildert werden. Verluste, die in Seitwärtsbewegungen der Märkte entstehen, sollten aufgrund der angestrebten guten Entwicklung in trendstarken Phasen überkompensiert werden, so dass sich ein mittelfristiger Anlagehorizont ergibt. mehr anzeigen