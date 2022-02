Handelsidee

========================

wikifolio zum Spielen/(Software-)Testen

========================

Im wikifolio "PythonRisk Hebelwerke" wird zu Spiel- oder Testzwecken oftmals mit einer oder wenigen meist hochriskante Positionen (long/short) getradet, die sich schon zum Kaufzeitpunkt ganz in der Nähe von Knock-Out-Schwellen oder in anderen Extremsituationen befinden können.

======================

Totalverlust droht jederzeit!

======================

Je nach Testbedarf oder Lust und Laune darf hier auch mit allen anderen Wertpapieren aus dem gesamten weltweiten Anlageuniversum "wild gespielt" werden. Es kann aber auch vorkommen, dass hier über einen längeren Zeitraum mal gar nichts geschieht.

======================

Totalverlust ist nicht weit!

======================

Die "Spielereien" sollen nicht im stillen Kämmerchen geschehen. Sie können hier beobachtet werden, sind aber nicht zur Nachahmung zu empfehlen.

======================

anticipated losses!

======================

Sollte das wikifolio später mal wider Erwarten zur Investierbarkeit gebracht werden, würde ich hier zwar gelegentlich selbst investieren, aber sicherlich nur so wenig, dass es nicht mal im Geringsten schmerzen kann, falls das komplette eingesetzte Kapital verloren geht.

Sollte es in diesem wikifolio zu einer Änderung der trading guideline kommen, werde ich es hier mitteilen. Interessenten können aber gerne auch anderen PythonRisk-wikifolios folgen, die ernsthafter betrieben werden.

======================

Totalverlustgefahr!

======================

