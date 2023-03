Quantitative Momentum Screening

"Follow the Trend Lines, not the Headlines" Quantitative Trading-Strategien helfen uns, Gefühle, Emotionen oder beunruhigende Nachrichten auszublenden sondern Entscheidungen rein auf Fakten und Zahlen basierend zu treffen. In diesem Wikifolio wird eine quantitative Momentum-Strategie angewendet, die sowohl langfristige- als auch kurzfristige Trends im globalen Aktienmarkt bestmöglich ausnutzen soll. Mithilfe eines Screening-Algorithmus sollen Titel gefunden werden, die sich durch einen besonders stabilen Aufwärtstrend auszeichnen. Neben der Performance sollen dafür die kurzfristige Beständigkeit des Trends sowie die Höhe des größten Rücksetzers eines Titels ("Maximum Loss") im vergangenen Jahr berücksichtigt werden. Insgesamt sollen etwa zwischen 15-25 Titel zur selben Zeit gehalten werden. In der Regel sollen im Wikifolio 100% des Kapitals in Einzelaktien investiert werden. Um die Positionen in Krisenzeiten mit hoher Volatilität und schnell fallenden Kursen abzusichern, können höhere Cashquoten und begrenzt auch Short-Positionen mittels Short-ETFs aufgenommen werden. Insgesamt soll aber ausschließlich "Long" investiert werden, der Anteil an Aktien soll somit stets am höchsten sein. Die Haltedauer der Investments liegt zwischen einigen Tagen bis hin zu einigen Monaten.