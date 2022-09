Rabe Global Macro

Ziel ist es, durch eine den Wirtschaftszyklen einzelner Volkswirtschaften, sowie dem Globalen Trend angepassten Sektor Rotation langfristig eine Outperformance gegenüber dem MSCI World zu erzielen. Diesem Grundgedanken werden weitere Investments in alle Anlageklassen beigefügt, sobald sich Makroökonomische Trends erkennen lassen. Dies sorgt dafür, dass such in Zeiten die für Aktien sehr schwierig sind, eine positive Rendite generiert werden kann. Hebelprodukte werden nur zum absichern schon bestehender Gewinne und dem entfernen auftretender Währungsrisiken innerhalb des Portfolios genutzt.