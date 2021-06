Kurz und Mittelfristige Trends

Handelsidee

Die Idee ist grundsätzlich Simpel:



Es wird in Themen investiert die bereits Momentum haben und in Zukunft überproportional hoch nachgefragt werden. Dabei achte ich auch, frühzeitig mögliche Hypes zu erkennen und zum richtigen Zeitpunkt wider auszusteigen.

Es sind sowohl Langfristige Investments wie auch kurz und mittelfristige, wobei letztere bevorzugt werden.



Es wird breit diversifiziert aber trotzdem chancenorientiert investiert bei hoher Risikobereitschaft.



Nachgekauft wird "antizyklisch" und nach rationalen Gesichtspunkten, wenn Beispielsweise Panikverkäufe stattfinden ohne das der Wert des Unternehmens fundamental schlechter geworden ist und somit eine Unterbewertung entsteht.

Ich versuche, so menschenmöglich wenige emotionale und viele rationale Entscheidungen zu treffen und emotionale Überreaktionen von Anlegern auszunutzen.



Es wird auch immer etwas Cash vorhanden sein um Mittel zur Verfügung zu haben um gute Gelegenheiten auszunutzen. Der Cash bestand wird aber sehr variieren.



Dieses Geld wird zum Teil in einem Momentum ETF gehalten um es vor der Inflation zu schützen und ein weiterer Teil bleibt als Cash liegen. mehr anzeigen