High Disruptive Innovation

Handelsidee

Investiert werden soll in die Zukunftsthemen die dazu beitragen, dass unsere Welt zu einer besseren wird und das Potential haben die Märkte mit deren disruptiven Technologien und Innovationen zu verändern. Der Fokus wird hauptsächlich auf wachstumsstarke Unternehmen gelegt, die evtl. noch nicht profitabel sind. Die Aktienanalyse erfolgt auf Basis von deren Management, Innovationskraft, Geschäftsmodell und Marktwachstum.



Mein Fokus liegt auf der Ermittlung chancenreicher und wachstumsstarker Aktientitel die überdurchschnittlich Performen. Ich verfolge die Buy and Hold Strategie und halte Aktien solange ich ein innovativen Vorteil des Unternehmens sehe was einem Anlagehorizont von ca. 2-10 Jahren entspricht.



Sollten einzelne Positionen jedoch durch Kursgewinne zu groß werden, sollen diese im Laufe der Zeit verkleinert und in neue oder bestehende Aktien reinvestiert werden. mehr anzeigen