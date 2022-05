RWA - Quantitative Analyse

In diesem Portfolio sollen nur Aktien gehandelt werden. Grundsätzlich kann das gesamte Aktien Anlageuniversum von wikifolio.com verwendet werden. Die Auswahl der Werte soll in der Regel anhand von Kennzahlen erfolgen, wobei vor allem die Bewertung und die Ertragsentwicklung der Unternehmen im Vordergrund stehen sollen. Der Anlagehorizont ist grundsätzlich eher kurzfristig, da es in der Regel ca. einmal pro Quartal zu einer Anpassung der Positionen kommen soll.