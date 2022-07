Wohlstand mit ruhigem Schlaf

Qualitätsaktien kaufen und Schlaftabletten nehmen. Nach diesem berühmten Zitat von André Kostolany lege ich dieses Wikifolio an. Ich konzentriere mich auf Unternehmen, die bezogen auf die Vergangenheit immer sehr gut durch Krisen gekommen sind. Denn dann wenn es an den Börsen rumpelt, möchte ich Stabilität in meinem Depot sehen. Bevorzugt werden deshalb folgende Eigenschaften - Starke Marken - Güter des täglichen Bedarfs, vor allem Verbrauchsgüter - Stabile Cash Flows mit wiederkehrenden Einnahmen - Unternehmen, die mit dem Erfolg ihrer Kunden mitwachsen - Die besten der jeweiligen Branche - Es muss bereits profitabel sein, kein dauerhaftes Wachstum in die Gewinnzone Ich wähle Large Caps mit mindestens 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung Das Unternehmen muss Dividende zahlen. Denn mit stetigem Einkommen schläft es sich am Besten.