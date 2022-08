Mit dem Trend schwimmen

Ziel der Strategie ist es mit dem Trend zu schwimmen. Die Auswahl der Aktien soll auf Basis der relativen Stärke erfolgen. Die Berechnung soll nach eigener Datenbasis stattfinden. Die Haltedauer einzelner Titel beträgt im Idealfall mehrere Jahre, kann aber je nach Performance auch nur ein paar Wochen oder Monate betragen. Es wird angestrebt Gewinner laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen. In schlechten Marktphasen ist eine 100% Cash-Position möglich. Diese Cash-Position kann von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, in einigen Fällen Jahren anhalten. Die Entscheidung kann auf Basis eigener Indikatoren erfolgen. Eine wöchentliche Evaluierung des Portfolios und der Marktphase ist beabsichtigt. Es werden nur Aktien gehandelt. Vornehmlich Nordamerikanische Titel mit genügend Liquidität bzw. Marktkapitalisierung. Es können auch Wertpapiere aus Europa gehandelt werden. Aktien aus anderen Regionen (Asien, Afrika, etc.) werden nur sehr selten oder gar nicht gehandelt. Das Portfolio besteht meist aus weniger als 10 Positionen. Die Positionsgröße beim Kauf soll kleiner sein als 20% vom Gesamtportfolio. Die relativ geringe Diversifizierung könnte zu erhöhter Volatilität führen.