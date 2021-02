Screen the Charts

Handelsidee

Wertpapiere werden rein charttechnisch ausgewählt.

Meist ist es das Ergebnis eines selbst erstellten Screeners!

Es wird in Werte Weltweit investiert - eine gewisse Marktkapitalisierung ist Voraussetzung für den Kauf.

Pro Kauf: 0,5% - 2% Risiko - sollten einkalkuliert werden

Die Gewinnchancen sollten mindestens doppelt so hoch sein.



Die Gewichtung pro Titel soll 10% des Volumens nicht überschreiten.

(breite Streuung ist extrem wichtig und muss eingehalten werden.)



Positionen können auch in kleinen Tranchen aufgebaut werden - keine zusätzlichen Transaktionskosten - Durchschnittlicher einstand kann so optimiert werden mehr anzeigen