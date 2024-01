Fibonacci Selektion

Dieses wikifolio soll prinzipiell mittels ausgewählten ETFs und Fonds in weltweite Indizes investieren. Hierbei sollen die aus meiner Sicht vielversprechendsten Indizes der letzten Jahre einbezogen werden. Dabei soll vor allem die Performance der letzten Jahre wichtig sein. Zur Entscheidung soll hier im Normalfall die Fundamentalanalyse herangezogen werden. Es soll in der Regel eine laufende Kontrolle und Bewertung der enthaltenen Indizes stattfinden. Grundsätzlich soll ca. einmal im Jahr eine neue Gewichtung erfolgen und ein Austausch in Betracht kommen. Durch konsequente Stop-Loss Limits sollen Verluste möglichst minimiert werden. Die Cash-Quote kann bis zu ca. 100% betragen. Alternativ dazu kann auch in Geldmarkt und Rentenfonds investiert werden. Die Haltedauer soll grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgegelegt werden.