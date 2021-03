Handelsidee

Das wikifolio "iLoveTrading.de - HebelFolio" soll den S&P500 Index auf langfristiger Basis schlagen und dabei möglichst einen geringeren Drawdown aufweisen.



Zur Sentiment-Theory: Die Menschen neigen dazu, gierig zu werden, wenn der Markt steigt, was zu FOMO führt (Fear of missing out). Außerdem verkaufen die Leute oft ihre Coins in einer irrationalen Reaktion, wenn sie rote Zahlen sehen.



Es gibt zwei einfache Annahmen:



1. Extreme Angst kann ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger zu besorgt sind. Das könnte eine Kaufgelegenheit sein.



2. Wenn die Anleger zu gierig werden, bedeutet das, dass der Markt für eine Korrektur fällig ist.



Deshalb analysieren wir das aktuelle Sentiment des Krypto-Marktes und passen anhand dieser Daten unsere Investitionsquote an.



Zur Sentiment-Theory: Die Menschen neigen dazu, gierig zu werden, wenn der Markt steigt, was zu FOMO führt (Fear of missing out). Außerdem verkaufen die Leute oft ihre Aktien in einer irrationalen Reaktion, wenn sie rote Zahlen sehen.



Es gibt zwei einfache Annahmen:



1. Extreme Angst kann ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger zu besorgt sind. Das könnte eine Kaufgelegenheit sein.



2. Wenn die Anleger zu gierig werden, bedeutet das, dass der Markt für eine Korrektur fällig ist.



Deshalb analysieren wir das aktuelle Sentiment des Marktes und passen anhand dieser Daten unsere Investitionsquote an.



Im wikifolio soll hauptsächlich mit Hebelprodukten gehandelt werden.



Der Anlagehorizont soll hierbei überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen