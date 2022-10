Schmittoliner 272728

In diesem wikifolio sollen ausschließlich Hebelprodukte und Anlagezertifikate gehandelt werden. In der Regel sollen Inline-Optionsscheine auf verschiedene handelbaren Werte gekauft werden, um damit an Seitwärtsbewegungen partizipieren zu können. Als Grundlage der Entscheidungsfindung soll die technische Analyse dienen. Hierbei sollen vor allem intraday Übertreibungen nach oben oder unten ausgenutzt werden, sowie Unterstützungen oder Wiederstände analysiert werden. Außerdem soll das Verhältnis der aktuellen Volatilität zu der erzielbaren Wertentwicklung analysiert werden, um Werte mit guten Chance-Risiko-Verhältnis zu finden. Sofern ein Einzelwert zur Basis liegt, soll dieser anhand der fundamentalen Analyse qualitativ und quantitativ geprüft werden (Wachstumskennzahlen, KGV, etc.) Die Haltedauer der im Portfolio enthaltenen Titel soll in der Regel von wenigen Tagen bis zu ca. 6 Monaten, also kurzfristig, sein. In diesen wikifolio sollen überwiegend offensive Trades mit hoher Gewichtung eingegangen werden, die meiner Meinung nach ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis aufweisen.