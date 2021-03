Schmittofaktoro 2-3

Handelsidee

In diesem wikifolio soll ausschließlich in Faktor-Zertifikate auf alle handelbaren Basiswerte investiert werden. Ziel ist es, an intakten Aufwärtstrends gehebelt zu profitieren.



Es sollen sich bis zu ca. 10 Werte im Portfolio befinden. Hinsichtlich der Gewichtung soll es keine Vorgaben geben.



Zur Entscheidungsfindung sollen sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse genutzt werden. Dabei sollen vor allem Unternehmen herausgesucht werden, die ein aus meiner Sicht starkes Umsatzwachstum und/oder Gewinnwachstum erzielen. Ein Index als Basiswert sollte ein hohes Sharpe Ratio ausweisen oder es sollten durch die technische Analyse Unterstützungen oder Wiederstände aus meiner Sicht erkennbar sein.



Die Haltedauer soll überwiegend kurzfristig sein, von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Jedoch sollen häufige Anpassungen der Gewichtung der Portfoliopositionen stattfinden. Durch regelmäßige Zukäufe und Verkäufe soll versucht werden, Marktschwankungen zu nutzen.