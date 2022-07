Global Solar Energy

Das wikifolio investiert in Aktien mit Fokus Erneuerbare Energien, Sozial/Nachhaltig, Welt. Vertretung von Wertpapieren mit Schwerpunkt auf der Solarenergiebranche. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Aktuell sind 50 Aktienwerte in Form eines ETFs vertreten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlageergebnisse zu bieten, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive Solar v2 Index (der 'Index') genau entsprechen. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Solartechnologie profitieren. Der Index setzt sich insbesondere aus Wertpapieren zusammen, die von 'Solarunternehmen' gemäß Definition durch die Solactive AG, der Indexanbieter, begeben werden. Mit 'Solarunternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus den folgenden Geschäftsaktivitäten beziehen: Solarenergie-Materialien: In der Herstellung von Rohstoffen tätige Unternehmen, die hauptsächlich in photovoltaischen Solarzellen oder konzentrierenden thermischen Solarspiegeln oder -linsen verwendet werden (u. a. Silizium, Cadmiumtellurid, Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid, Titandioxid und/oder Perowskit).