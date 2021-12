Handelssysteme Gold

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden mehrere von mir seit Jahren erfolgreich gehandelte Handelssysteme mit festem Regelwerk umgesetzt. Dabei handelt es sich Handelssysteme für Gold, Aktienindizes und Devisen. Das Ziel dieses Handelssystems ist, in jeder Marktphase stabile positive Renditen bei geringen Drawdowns zu erzielen.



Ein Handelssystem nutzt den seit Jahrzehnten bestehenden statistischen Vorteil aus den historischen Tagessaisonalitäten bei Gold. Durch eine Kombination mit zwei sehr stabilen Filtern soll die Performance noch weiter erhöht werden. Dieses Handelssystem ist nur zu rund 10 % der Zeit long in Gold in US-Dollar investiert und unterliegt in der restlichen Zeit nicht dem Marktrisiko. Durch die kurze Haltedauer soll der Drawdown (Rückschlag seit dem letzten Kapitalhoch) deutlich reduziert werden, während nahezu die gleiche durchschnittliche jährliche Rendite wie bei einer buy and hold-Strategie bei Gold erzielt werden soll.



Ein weiteres Handelssystem ist ebenfalls ein Long-Handelssystem auf Gold, das auf Basis der historischen Kursentwicklung Kaufsignale generiert. Dieses Handelssystem soll nur zu rund 20 % der Zeit long in Gold in US-Dollar investiert sein und sich ebenfalls durch ein gutes Verhältnis zwischen durchschnittlicher jährlicher Rendite und maximalem Drawdown auszeichnen. Da dieses System nur eine geringe Korrelation zum ersten Handelssystem aufweist, soll die Kapitalkurve weiter geglättet werden.



Ergänzt werden diese Systeme um ein Devisen-Handelssystem, das eine geringe Korrelation zu den umgesetzten Gold-Handelssystemen aufweist und dadurch die Kapitalkurve und den maximalen Drawdown weiter glätten soll.



Des Weiteren wird ein Handelssystem auf Basis von Aktienindizes umgesetzt.



Der Anlagehorizont aller Systeme ist ausschließlich kurzfristig. mehr anzeigen