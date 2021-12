Nebenwerte mit Potenzial

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert ausschließlich in Nebenwerte. Dabei soll es keinen Beschränkungen auf Länder oder Branchen unterliegen. Das Wikifolio soll sich durch eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnen. Dabei soll es höhere Renditen bei geringeren Drawdowns erzielen.



Investiert wird in Aktien mit potenziellem Vervielfachungspotenzial, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen:

- zukunftsweisendes und erfolgsversprechendes Geschäftsmodell mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen für die Zukunft

- Langfristiges stabiles Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Wachstum

- Hohe und steigende Gewinnmargen

- Hohe Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite

- Günstiges Verhältnis zwischen Unternehmensbewertung und Wachstum

- Hohe Eigenkapitalquote

- Qualifiziertes Management

- Regelmäßiges Übertreffen der Prognosen in der Vergangenheit

- Kurs befindet sich in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation



Es ist beabsichtigt, die Aktien langfristig zu halten. Allerdings soll in schlechten Marktphasen der Cash-Bestand erhöht werden, um die Drawdowns zu begrenzen und besonders in Abwärtsphasen am Gesamtmarkt eine Outperformance zu erzielen. Um das Risiko möglichst gering zu halten, wird eine breite Diversifikation angestrebt. Der maximale Anteil einer Einzelposition soll zum Erwerbszeitpunkt 10 % des gesamten Kapitals nicht übersteigen. mehr anzeigen