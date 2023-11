Trendinvest AG

In diesem „wikifolio“ sollen hauptsächlich in Aktien, ETFs und Hebelprodukte gehandelt werden. Um flexibel zu bleiben, soll das Anlagespektrum nur ganz wenige Einschränkungen haben. Es soll hauptsächlich von aktuellen Trends profitiert werden. Durch Beobachtung des Gesamtmarktes, bestimmter Indizes, Aktien, Commodities usw, ergeben sich immer wieder erfolgsversprechende Chancen, um einzusteigen und Gewinne mitzunehmen. Politische Ereignisse, Quartalsergebnise oder andere Nachrichten können den Markt oder einzelne Werte zum Teil sehr stark beeinflussen. In solchen Situationen kommt es oft zu Übertreibungen, unabhängig ob in positive oder negative Richtung, dadurch ergeben sich oft günstige Einstiegspunkte, um davon zu profitieren. Die Haltedauer soll eher kurz- bis mittelfristig sein.