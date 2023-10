Antifragil

In diesem wikifolio sollen mehrere selbst entwickelte Handelssysteme auf Rohstoffe, Aktienindizes und Devisen über den Einsatz von Hebelprodukten umgesetzt werden. Da durch das feste Regelwerk die Kauf- und Verkaufszeitpunkte klar definiert sind, wird die menschliche und emotionale Komponente beim Trading weitgehend ausgeschaltet. Die Umsetzung der Trades wird allerdings nicht vollautomatisch, sondern manuell durchgeführt. Die Handelssysteme verwenden nur eine geringe Anzahl von Parametern, um eine Überoptimierung zu vermeiden. Die Entscheidungsfindung erfolgt dabei überwiegend auf der Basis von historischen Kursbewegungen (Charttechnik). Die Handelssysteme gehen sowohl Long- als auch Shortpositionen ein und partizipieren somit an den Bewegungen in allen Marktphasen. Durch die Kombination der überwiegend unkorrelierten Handelssysteme wird eine Glättung der Kapitalkurve angestrebt. Die Haltedauer der Positionen ist überwiegend kurzfristig.