Stock Picker World

Handelsidee

Mit diesem Musterdepot möchte ich weltweit in Wachstumsaktien in die unterschiedlichsten Branchen investieren, nicht nur in reine Tech-Unternehmen. Es sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden. Ein Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich auf US-Aktien liegen. Ich beabsichtige ein aktives Portfolio-Management zu betreiben. Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich mit Hilfe der fundamentalen Analyse erfolgen. Grundsätzlich ist ein langer Anlagehorizont geplant. Wenn es gewisse Vorkommnisse gibt, dann auch kurzfristig. mehr anzeigen