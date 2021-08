Handelsidee

Das Wikifolio verfolgt einen Risk-On / Risk-Off Ansatz, der durch die Kombination unterschiedlicher Variablen die jeweilige Marktphase bestimmt. Es geht nicht darum, dass ein Crash oder eine Korrektur vorhergesagt wird.



Es existieren verschiedene Phasen:



Risk-On

In der Risk-On Phase werden 80% des Wikifolios in weltweite Small Caps investiert.



Junk-On

In der Junk-On Phase werden 20% des Wikifolios in weltweite High-Yield Unternehmensanleihen investiert.



Risk-Off / Junk-Off

In den Risk-Off und Junk-Off Phasen werden 100% des Wikifolios in weltweite Aggregat Anleihen investiert.



Die Phasen werden wöchentlich geprüft. mehr anzeigen