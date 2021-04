Trading in Wasserstoff Aktien

Handelsidee

Es soll in verschiedene Aktienwerte aus dem Bereich "Wasserstoff" investiert werden.



In der Regel soll die Anlageentscheidung aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Neben den potentiellen Wachstumsaussichten des jeweiligen Unternehmens, sollen auch Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch das Discounted-Cash-Flow-Verfahren in die Entscheidung mit einfliessen.



Es ist beabsichtigt, mehrere Positionen im Portfolio zu haben. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristiger Natur sein, wobei auch kurzfristige Trading-Chancen wahrgenommen werden können.



Es soll nur in Aktien investiert werden.



Die Anfangspositionen sollen dem bereits investierbaren wikifolio "Investment in Wasserstoff Aktien" gleichen, jedoch ab dann aktiver getradet werden.

mehr anzeigen