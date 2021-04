Disruptiv Innovation

Handelsidee

Die Handelsidee konzentriert sich auf Werte und Technologien, die die kommenden Jahrzehnte maßgeblich gestalten werden. Dazu zählt unter anderem Virtual sowie Augmented Reality (VR/AR), Robotic, Genomics, Künstliche Intelligenz, Big Data, Internet der Dinge (IoT), 3D Printing, Autonomes Fahren, Blockchain und Kryptowährungen. Meine Quellen sind äußerst vielseitig (Bücher, Fachmagazine, Interviews, Twitter, Reddit, Google Trends, Investoren, Newsletter)