Tech and IT

Handelsidee

In diesem Wikifolio ist das Ziel, Unternehmen herauszusuchen, die meiner Meinung nach eine vielversprechende Zukunft aus den Bereichen Technologie und IT haben. Dabei möchte ich auch Aktien im Portfolio halten, die meiner Ansicht nach Hoffnungsträger für Megatrends sind, wie zum Beispiel das Metaverse.



Der Anlagehorizont ist angelegt auf Langfristigkeit, kann aber je nach Situation in den Unternehmen auch abweichen. mehr anzeigen