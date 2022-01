Handelsidee

Mit Hilfe von Charttechnik und Indikatorenanalyse soll versucht werden, einen oder mehrere aussichtsreiche Werte (z.B. Aktien oder Aktienindizes) zu finden. In der Regel sollen dann Hebelprodukte auf diesen Wert getradet werden. Nachdem eine Position eröffnet wurde, soll versucht werden, in steigende Kurse hinein zu verkaufen und bei bei fallenden Kursen wieder Positionen zu eröffnen. Es soll also versucht werden, antizyklisch zu traden. Um den Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg zu finden, soll in der Regel Technische Analyse verwendet werden. Neben Hebelprodukten sollen auch alle Aktien, ETFs, Fonds, und Zertifikate handelbar sein. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher kurzfristig sein. Bei passenden Gelegenheiten sollen aber auch längerfristige Positionen möglich sein. mehr anzeigen