In diesem wikifolio soll das gesamte wikifolio Anlageuniversum zur Verfügung stehen. Der Schwerpunkt soll dabei in der Regel auf Hebelprodukten auf Aktienindizes (z. B. S&P 500) liegen. Es sollen sowohl Longpositionen als auch Shortpositionen möglich sein. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse (z.B. Konstruktion von Charts, Trendwendeformationen, Trendbestätigungsformationen, Indikatorenanalyse, Gesamtmarktanalyse) erfolgen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein.