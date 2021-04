Trendinvest Power

Handelsidee

In diesem Depot wird mittels Optionsscheinen und Knock-Out Zertifikaten in die großen Trendaktien aus aller Welt investiert. Das Portfolio enthält dabei Positionen deren Basiswerte seit mehreren Jahrzehnten bestehende Aufwärtstrends besitzen zudem werden aber auch jüngere, dafür aber dynamischere Trends mit Zukunftspotential begleitet.

Es wird in verschiedene Branchen und Regionen der Welt investiert, um eine ideale Diversifikation zu erreichen und damit das mit Hebelprodukten verbundene Risiko herabzusenken. Zusätzlich wird das Depot mit einer kleinen Shortposition abgesichert um Turbulänzen an den Märkten abzufedern. Dies ist der Grund warum überproportionale Renditen bei einem ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis erreicht werden können. mehr anzeigen