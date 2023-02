Das Wikifolio "Aktienauswahl Weltweit" verfolgt keine besondere Handelsidee im herkömmlichen Sinn. Die Aufnahme von ausgewählten Aktien, ETF's und gelegentlich Derivaten ist möglich. Der Anteil der Aktien soll nicht unter 60 % fallen, der Anteil an Derivaten einen Anteil von 20 % nicht übersteigen. Am ehesten finden sich gedankliche "Anleihen" bei der Valuestrategie, Stockpicking-Strategie und Momentum-Strategie. Es können die verschiedensten Branchen vertreten sein. Es ist aber auch möglich, dass bestimmte Branchen vorübergehend stark übergewichtet werden, weil es die Marktsituation hergibt. Neben etablierten, soliden Werten und Namen sind auch vielversprechende Newcomer gelegntlich mit an Bord. Bei passender Gelegenheit werden Derivate eingesetzt, aber niemals übergewichtet.