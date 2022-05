Trading-mit-Hebel

In diesem wikifolio sollen vorwiegend Hebelprodukte auf den deutschen Aktienindex gehandelt werden. Es soll sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse gesetzt werden. Ziel ist es in jeder Marktphase vom Auf und Ab des Indexes zu profitieren. Für besondere Gelegenheiten sollen aber auch Investitionen in alle anderen Anlageformen offen gehalten werden. Anlagehorizont: soll überwiegend kurzfristig sein Entscheidungsfindung: soll in erster Linie die technischer Analyse zu Grunde liegen; hier sollen Trendlinien (z.Bsp. EMA 9 - WMA 30) in Kombination mit Stochastik verwendet werden.