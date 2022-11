Total Return Equity

Die Strategie beruht auf einem innovativen quantitativen Konjunkturzyklusmodell, welches insgesamt 19 Länder umfasst und damit rund 92% der weltweiten Marktkapitalisierung abdeckt. Diese Länder werden zu fünf Regionenblöcken kategorisiert: Nordamerika, EMEA, Asia Pacific (ex Japan), Japan und Emerging Marktets. Diese Kategorisierung zu den jeweiligen Regionen erfolgt volumsgewichtet (Marktkapitalisierung). Je nach Phase des Konjunkturzyklus in welchem sich der Regionenblock befindet, wird entsprechend in diese Märkte investiert. Der Investitionsgrad kann je nach Modellresultat von 100% Long zu 100% Short variieren. Diverese Analysemethoden (CAPM, Faktoren Modelle, Principal Component Analysen etc.) haben gezeigt, dass die Marktrendite die wichtigste Treiber von Aktien ist, welche mit diesem Modell einzufangen versucht wird. Aus diesem Grund erfolgt keine Einzeltitelselektion in den jeweiligen Märkten - das Exposure wird vielmehr über Low-Cost ETFs, Inverse ETFs oder Geldmarktfonds/Cash der jeweiligen Region abgebildet. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden, so weit möglich, ETF verwendet, welche nachhaltige Indizes abbilden. Das Modell nimmt ein monatliches Rebalancing vor und erfolgt vollkommen quantitativ bzw. regelbasiert, um diverse (menschliche) Biases im Investitionsprozess zu vermeiden. Das Konjunkturzyklusmodell versucht von übergeordneten langfristigen Trends und nicht von kurzfristigen Fehlbewertungen (kein High-Frequency-Trading) zu profitieren. Der Anlagehorizont sollte aus diesem Grund mindestens 3-5 Jahre betragen.