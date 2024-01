Timeless Trend Rising

Es ist beabsichtigt, eine flexible Ausrichtung zu verfolgen, die überwiegend kurzfristige bis mittelfristige Handelspositionen, als auch langfristige Investitionen, einschließt. Eine solide Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg wird angestrebt, um das Risiko zu streuen. Dafür kann das gesamte Anlageuniversum genutzt werden. Grundsätzlich wird versucht einen zeitunabhängigen Anstieg des wikifolios zu erzielen. Ein effektives Risikomanagement soll von zentraler Bedeutung sein, insbesondere bei der möglichen Absicherung in sehr bullischen Marktphasen durch Put-Positionen. Klare Stop-Loss-Levels sollen in der Regel festgelegt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Die technische Analyse soll auf der Verwendung eigener Trendlinien und der Analyse von Berührungspunkten basieren. Eine kontinuierliche Marktüberwachung ist für mich essentiell, um auf Marktschwankungen angemessen reagieren zu können. In Phasen hoher Marktvolatilität ist meiner Ansicht nach Vorsicht geboten, da schnelle Positionswechsel riskant sein können. Eine fortlaufende Recherche zu wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen soll dabei unterstützen, potenzielle Chancen und Wendepunkte im Markt zu identifizieren. Es ist geplant, die Performance des wikifolios regelmäßig zu überwachen, und den Ansatz bei Bedarf anzupassen. Transparente Kommunikation des Ansatzes, Ziele und Änderungen ist vorgesehen.