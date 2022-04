Top 10 USA und Deutschland

Das Ziel ist es, circa 10 aussichtsreiche börsengehandelte Unternehmen aus dem US-amerikanischen sowie dem Deutschen Marktes zu kulminieren. In Extremfällen kann das wikifolio nur deutsche Titel oder auch nur US-amerikanische Titel enthalten. Dies hängt davon ab, welche Unternehmen als besonders erfolgsversprechend betrachtet werden. Das Portfolio wird aktiv geführt und regelmäßig neu gewichtet, falls dies notwendig sein sollte. An Jüdischen Feiertagen und am Schabbat wird das wikifolio jedoch nicht betätigt. Zur Entscheidungshilfe dient die Grundidee, dass in verschiedenen Zeiträumen der wirtschaftlichen Entwicklung ganz unterschiedliche Branchen erhöhte Wichtigkeit erlangen können. Daher verschreibt sich dieses wikifolio keiner bestimmten Thematik, sondern versucht ständig, aktuelle Trends zu erkennen und zu nutzen. So soll versucht werden, die Performance der geläufigen deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zu überbieten. Als Auswahlkriterien werden von den Instrumenten der Technischen Analyse insbesondere die Relative Stärke sowie aus fundamentaler Betrachtung die quantitative Unternehmensanalyse (z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite) eingesetzt. Optimales Timing soll durch Beachtung der Technischen Analyse, insbesondere Trendwendeformationen sowie gleitende Preisdurchschnitte erreicht werden. In Phasen anhaltender Baisse des Gesamtmarktes oder auch einzelner Titel kann durch den Einsatz von Hebelprodukten versucht werden, von Abwärtsbewegungen zu profitieren. Bei besonderen Gelegenheiten soll auch bei Aufwärtsbewegungen überproportionale Performance durch den Einsatz von Hebelprodukten erzielt werden. Durch die relativ kleine Anzahl der Einzeltitel kombiniert mit der optionalen Verwendung von Hebelprodukten wird eine höhere Volatilität in diesem wikifolio erwartet. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurz- bis mittelfristig angelegt.