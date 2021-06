Post-Corona Aktienauswahl

Handelsidee

Die drastischen Veränderungen der Corona-Lockdowns für Wirtschaft und Gesellschaft sind inzwischen in den Börsenkursen eingepreist.



Nach Ende von Corona wird vieles wieder beim Alten sein, es ist jedoch mit einigen neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu rechnen, die Auswirkungen auf bestimmte Aktien haben. Das wikifolio versucht, post-Corona-Entwicklungen durch Auswahl ensprechender Aktien auszunutzen, z.B.:



- “Gemeinschaft in Natur erleben” - während Corona war Natur oft die einzige Freizeitmöglichkeit, doch Gemeinschaft war nicht möglich. Nach Corona kann beides kombiniert werden, wodurch v.a. Aktien aus den Bereichen Outdoor, Freizeit, Natur profitieren werden



- “eHealth” - während Corona war es plötzlich möglich, viele Gesundheitsangelegenheiten online zu erledigen, und das sogar schneller, günstiger und praktischer. Technik und org. Infrastruktur hierfür befinden sich noch im Aufbau. Dies wird sich voraussichtlich nach Corona fortsetzen. D.h. Chance für eHealth Aktien



- „Inflation“ - Corona war für fast alle Staaten extrem teuer. Wegen gestiegener Staatsverschuldung besteht allg. Bereitschaft, eine höher Inflation in Kauf zu nehmen. Dies ist ein Vorteil für inflationsresistente Aktien mit hoher Preissetzungsmacht



Schwerpunkt des wikifolios bilden Unternehmen, die nach Value- sowie gleichzeitig nach nach Growth-Kriterien attraktiv bewertet sind. D.h. es steht (nach sorgfältiger Value-Analyse) die aktuelle Marktkapitalisierung in einem attraktiven Verhältnis zur fundamentalen Situation (KGV, Kurs/Cash-Flow, Kurs/Buchwert, inkl. Sondereffekten, Verschuldungsgrad, Liquiditätssituation, Managementstärke, bisherige Prognosegüte).



Gleichzeitig zeichnet sich für das Unternehmen kräftiges Wachstum ab (Growth-Ansatz), welches im aktuellen Börsenkurs noch nicht eingepreist ist (Wachstumstrend, erwartetes Branchenwachstum, überlege Marktstellung und Produkte, hohe Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber, Preissetzungsmacht). mehr anzeigen