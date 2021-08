Energiewende Stock picking

Handelsidee

Die Energiewende wird weltweit weiter massiv an Fahrt gewinnen. Allerdings ist der Kurs vieler Energiewende-Aktien mittlerweile heiß gelaufen: die implizierten Erwartungen werden in der Realität vielfach kaum erreichbar sein.



Dieses wikifolio konzentriert sich auf Aktien aus der zweiten Reihe: Unternehmen deren Produkte ebenfalls einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz leisten, die jedoch bisher noch nicht von dem Hype erfasst wurden. Das sind i.d.R. Zulieferer.



Hierbei wird auf vielversprechende fundamentale KPIs (KGV, KUV, KBV, Liquidität, Verschuldungsgrad) Wert gelegt sowie auf Marktwachstum und überlegene Geschäftsmodelle.



In bestimmten Situationen wird die Performance des Portfolios durch Hebelprodukte weiter gesteigert.